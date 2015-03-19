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تقرير يسخر من تصريحات شورلي بسبب تألق صلاح

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تقرير يسخر من تصريحات شورلي بسبب تألق صلاح تقرير يسخر من تصريحات شورلي بسبب تألق صلاح

سخر تقرير من مبررات أندريا شورلي النجم الألماني في تفسير عدم تألقه حتى الآن بقميص فولفسبورج.

شورلي عاد من تشيلسي إلى البوندزليجا، منضما إلى فولفسبورج.. صنع هدفين في مباراته الأولى ثم اختفى تماما.

وأقر شورلي بأن مستواه ليس جيدا، لكنه برر ذلك بأن "تدريبات تشيلسي لم تكن قوية بما يكفي".

وأوضح شورلي "تلعب كل 3 أيام في تشيلسي.. هذا يجعل تدريبات الفريق غير قوية".

وفسر "في إنجلترا، أنت تكتسب لياقتك من توالي المباريات وليس من التدريبات، لكني لم أكن ألعب أيضا".

وأكمل "هذا أمر سيئ.. كذلك مع عدم وجود راحة في فترة الشتاء مع أعياد الكريسماس، كل هذا أثر علي ولياقتي سلبا وأعاني بسببه".

لكن Give Me Sports وجهت لشورلي سؤالا هاما، مفاده "إذا كانت تدريبات تشيلسي جعلتك لاعبا أضعف، فلماذا لم تؤثر على صلاح؟".

وجاء السؤال بعدما تألق صلاح مع فيورنتينا منذ رحل عن تشيلسي في اليوم نفسه الذي ترك فيه شورلي النادي اللندني.

صلاح سجل 6 أهداف في 9 مباريات مع الفريق البنفسجي.

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