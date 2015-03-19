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لقطة المباراة - العارضة تقول لصلاح .. لن تسجيل هدفا تاريخيا في روما!

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لقطة المباراة - العارضة تقول لصلاح .. لن تسجيل هدفا تاريخيا في روما! لقطة المباراة - العارضة تقول لصلاح .. لن تسجيل هدفا تاريخيا في روما!

حرمت عارضة روما محمد صلاح نجم فيورنتينا من هدف تاريخي في مواجهة الفريقين بإياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وفي الوقت الذي تقدم به فيورنتينا بثلاثية نظيفة، انطلق محمد صلاح من قبل وسط الملعب بسرعته.

وراوغ صلاح ثنائي دفاع روما وصوب بباطن القدم اليسرى بعد هدوء ثوان قليلة، ولكن العارضة قالت لا.

صلاح كان قد سجل هدفا رائعا في شباك يوفنتوس بطريقة مشابهة، بعد انطلاقة سريعة من قبل منتصف الملعب أيضا.

ونجح الدولي المصري في هز شباك السيدة العجوز وذلك في كأس إيطاليا.

ولم يسبق لفيورنتينا أن فاز برباعية نظيفة في تاريخ مواجهاته مع روما بملعب الأوليمبيكو.

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