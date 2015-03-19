بالفيديو - فيورنتينا يحرق روما .. في يوم ' نحس ' صلاح

انتصا ر تاريخي .. فيورنتينا فاز على روما بثلاثية نظيفة في ملعب الأوليمبيكو وهذا لم يحدث طوال مشوار مواجهات الفريقين، وذلك في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي مساء الخميس.

وصعد فيورنتينا لربع نهائي الدوري الأوروبي لأول مرة منذ موسم 2007/2008 بمشاركة أساسية من الدولي المصري محمد صلاح الذي عانده القائم والعارضة مرتين.

ثلث ساعة فقط كانت كافية بالقضاء على آمال الجيلاروسي، وهذا أيضا لم يفعله فيورنتينا طوال تاريخه بالدوري الأوروبي.

افتتح جونزالو رودريجيز التسجيل في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وضاعف ماركوس ألونسو في الدقيقة 18.

وأتم الثلاثية خوزيه باسانتا في الدقيقة 21، ولم تنجح محاولات روما في تسجيل هدفا.

بل كان فيورنتينا قريبا من مضاعفة النتيجة مرتين.

نحس صلاح

صلاح عانده الحظ في مشهدين، الأول كان من انطلاقة رائعة قبل منتصف الملعب وصل حتى الست ياردات لروما وصوبها عالية ولكن العارضة منعته من هدف رائع. (شاهدها)

وفي فرصة تالية لها، بتصويبة من على حدود منطقة الجزاء، رد القائم الكرة إلى الملعب مرة أخرى. (شاهدها)

هذا فضلا عن خلق فرصتين لزميله خوما باباكار الذي أهدرهما أمام مرمى روما. (شاهدها)

ومجملا، قدم الدولي المصري أداء ممتازا وكان مصدر إزعاج لروما.

مونتيلا يتفوق

ورغم عودة فرانشيسكو توتي قائد روما إلا أن رودي جارسيا المدير الفني أبقاه على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

بينما لعب فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا على المبادرة الهجومية، ونجح في خطف ركلة جزاء مبكرة.

سجل ركلة الجزاء رودريجيز بنجاح بعد إعادتها من قبل حكم المباراة.

ثم استغل ألونسو خطأ ساذج من حارس روما سكوروبسكي الذي فشل في الإمساك بكرة متجهة نحو الركلة الركنية وأعادها للملعب وجاء منها الهدف الثاني.

وأخيرا قتل باسانتا المباراة بعد ثلث ساعة برأسية من ركلة ركنية حولها ببراعة وسط مشاهدة دفاع روما.

ويواصل مونتيلا تفوقه إذ لم يخسر منذ 11 مباراة خاضها في الدوري الأوروبي خارج ملعبه.

شاهد أهداف المباراة