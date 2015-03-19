على الرغم من القائم والعارضة - 5 حقائق غيرها لصلاح مع فيورنتينا أمام روما

وقف الحظ أمامه في هز شباك روما، ولكنه لم يمنعه من تغيير حقائق جديدة لفيورنتينا أمام روما.

نيران فيورنتينا التهمت روما لتقضي على فريق العاصمة بثلاثية وتتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

صلاح شارك من البداية إلى نهاية اللقاء ووقفت أمامه العارضة في لقطة والقائم في لقطة أخرى لتمنعه من التسجيل.

شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام روما

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق غيرها صلاح أمام روما

** لأول مرة ينجح فريق فيورنتينا في هزيمة فريق إيطالي في مسابقة أوروبية، إذ وقبل مواجهة روما تعادل الفريق 3 مرات وخسر في مرتين.

** للمرة الثانية ينجح محمد صلاح في تخطي دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعدما عبر إلى نفس الدور مع بازل موسم 2012-13.

** بعد الفوز على روما، وصلت انتصارات صلاح خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية إلى 4 وهو نفس عدد خسائر صلاح من إجمالي 15 مباراة.

** للمرة الثالثة يتأهل صلاح رفقة فريقه في أدوار خروج الخاسر في الدوري الأوروبي بعد التعادل في لقاء الذهاب.

(المرة الأولى أمام توتنام، وانتهى لقاء الذهاب 2-2 قبل أن يتأهل في العودة بركلات الترجيح).

(المرة الثانية كانت مع فيورنتينا أمام توتنام، بعد التعادل في إنجلترا 1-1 والفوز في إيطاليا 2-0)

** من إجمالي 10 مباريات مع فيورنتينا هذا الموسم، تعرض صلاح لهزيمة واحدة فقط وكانت في الدوري الإيطالي، بينما فاز في 6 وسجل 6 أهداف.