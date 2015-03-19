6 فوائد رائعة لتناول الشوربة قبل "الأكل"

أهمية تناول الشوربة قبل الأكل

الحرص على تناول الشوربة من أهم العادات الغذائية الصحية، والتى ينصح بها الأطباء للاستفادة القصوى من فوائدها وعناصرها الغذائية، ولأن الأطعمة التى تعد فى شكل حساء أفضل فى امتصاصها واستفادة الجسم منها.>إلا أن الدكتورة أمانى على أخصائية أمراض الباطنة، تشدد على أهمية تناول الحساء فى مواعيد معينة، تجعل الجسم خلالها يستفيد منه أقوى استفادة، فالتوقيت مهم فى تناول الشوربة ويحدد مدى القيمة الغذائية المستخلصة منها.

وعليه، فتنصح أمانى بضرورة تناول طبق الشوربة قبل الشروع فى تناول الوجبة الغذائية، بمدة لا تقل عن الـ15 دقيقة، فهو التوقيت المثالى لتناولها والاستفادة منها، وبعدها يمكن للشخص تناول وجبته بشكل كامل وصحى.

فوائد تناول الشوربة قبل الأكل

>وتوضح أخصائية الباطنة عدة فوائد رائعة لتناول الشوربة فى هذا التوقيت المثالى، وعلى حسب تعبيرها فالشوربة قبل الوجبات تنظم النظام الغذائى والصحى لليوم بأكمله.

- تناول الشوربة قبل الوجبة يسهل من امتصاص المعدة والجسم لها، والمعدة الفارغة المتشوقة للطعام تمتص فائدة وعناصر الشوربة الكثيرة وتمد الجسم بالطاقة من خلالها.

- تناول الشوربة قبل الوجبة يزيد من الشعور بالشبع ويتحكم فى شهية الشخص، ويجعله محدد بكمية بسيطة من الطعام، ما يساعده على إنقاص وزنه بشكل صحى للغاية.

- تناول الشوربة قبل الوجبة يعزز تسهيل هضم طعام الوجبة ذاته، ويحرك الأمعاء مبكرًا ويحرك إنزيمات وأحماض المعدة للعمل بكل طاقتها لامتصاص عناصر الوجبة.

- تناول الشوربة قبل الوجبة يزيد دفء المعدة وراحتها لاستقبال نوعيات الطعام المختلفة بعد ذلك.

>- زيادة عمل الجهاز الهضمى بكفاءة تامة.

- زيادة عمل المستقيم والتخلص من بواقى الطعام بشكل مثالى.

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