أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الكحول والخل وسائل خاطئة لخفض حرارة الأطفال

Google+ Print
الكحول والخل وسائل خاطئة لخفض حرارة الأطفال الكحول والخل وسائل خاطئة لخفض حرارة الأطفال
ارتفاع درجة حرارة الطفل من أكثر الأعراض المرضية المقلقة، التى يواجهها الآباء مع أطفالهم، وهناك للأسف العديد من الوسائل والطرق الشائعة لعلاج هذا العرض، التى قد تضر كثيرا بصحة أطفالنا، يوضحها لنا الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة.

الكحول لا يخفض الحرارة ويعرض طفلك للتسمم الكحولى


>يؤكد أستاذ الأطفال أن استخدام الكحول لخفض حرارة الأطفال المرتفعة، يعد من أخطر الطرق التى يتبعها البعض فى علاج ارتفاع حرارة الأطفال، نظرا إلى إمكانية امتصاصه من الجلد إلى الجسم وإصابة الطفل بالتسمم الكحولى.

الخل لا يخفض الحرارة ويؤخر العلاج


>على الرغم من أن الآثار السلبية التى تقع على الطفل من جراء استخدام الخل فى خفض الحرارة، قد لا تقارن بتلك التى يتعرض لها من الاستعانة بالكحول، إلا أن استخدام الخل لخفض الحرارة المرتفعة لدى الطفل، لا يحقق أى نتائج ملموسة فى هذا الأمر، بل يمكن أن يزيد من أعراض الحرارة، نتيجة عدم التدخل السريع بالعلاج السليم لها.

كمادات الماء الفاترة الأفضل لخفض الحرارة


>وفى النهاية يؤكد طلعت أن أهم طرق الإسعافات الأولية لخفض حرارة الأطفال، تتمثل فى الاستعانة بكمادات الماء الفاترة، وليست المجمدة التى تنخفض عن درجة حرارة جسم الطفل بنحو درجة إلى درجتين فقط، وذلك لحين عرضه على الطبيب وتحديد العلاج المناسب لحالته.

موضوعات متعلقة


>شرب السوائل مهم لتخليص طفلك من ارتفاع حرارة الجسم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365