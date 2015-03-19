الكحول والخل وسائل خاطئة لخفض حرارة الأطفال

ارتفاع درجة حرارة الطفل من أكثر الأعراض المرضية المقلقة، التى يواجهها الآباء مع أطفالهم، وهناك للأسف العديد من الوسائل والطرق الشائعة لعلاج هذا العرض، التى قد تضر كثيرا بصحة أطفالنا، يوضحها لنا الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يؤكد أستاذ الأطفال أن استخدام الكحول لخفض حرارة الأطفال المرتفعة، يعد من أخطر الطرق التى يتبعها البعض فى علاج ارتفاع حرارة الأطفال، نظرا إلى إمكانية امتصاصه من الجلد إلى الجسم وإصابة الطفل بالتسمم الكحولى.
>على الرغم من أن الآثار السلبية التى تقع على الطفل من جراء استخدام الخل فى خفض الحرارة، قد لا تقارن بتلك التى يتعرض لها من الاستعانة بالكحول، إلا أن استخدام الخل لخفض الحرارة المرتفعة لدى الطفل، لا يحقق أى نتائج ملموسة فى هذا الأمر، بل يمكن أن يزيد من أعراض الحرارة، نتيجة عدم التدخل السريع بالعلاج السليم لها.
>وفى النهاية يؤكد طلعت أن أهم طرق الإسعافات الأولية لخفض حرارة الأطفال، تتمثل فى الاستعانة بكمادات الماء الفاترة، وليست المجمدة التى تنخفض عن درجة حرارة جسم الطفل بنحو درجة إلى درجتين فقط، وذلك لحين عرضه على الطبيب وتحديد العلاج المناسب لحالته.
>شرب السوائل مهم لتخليص طفلك من ارتفاع حرارة الجسم
الكحول لا يخفض الحرارة ويعرض طفلك للتسمم الكحولى
>يؤكد أستاذ الأطفال أن استخدام الكحول لخفض حرارة الأطفال المرتفعة، يعد من أخطر الطرق التى يتبعها البعض فى علاج ارتفاع حرارة الأطفال، نظرا إلى إمكانية امتصاصه من الجلد إلى الجسم وإصابة الطفل بالتسمم الكحولى.
الخل لا يخفض الحرارة ويؤخر العلاج
>على الرغم من أن الآثار السلبية التى تقع على الطفل من جراء استخدام الخل فى خفض الحرارة، قد لا تقارن بتلك التى يتعرض لها من الاستعانة بالكحول، إلا أن استخدام الخل لخفض الحرارة المرتفعة لدى الطفل، لا يحقق أى نتائج ملموسة فى هذا الأمر، بل يمكن أن يزيد من أعراض الحرارة، نتيجة عدم التدخل السريع بالعلاج السليم لها.
كمادات الماء الفاترة الأفضل لخفض الحرارة
>وفى النهاية يؤكد طلعت أن أهم طرق الإسعافات الأولية لخفض حرارة الأطفال، تتمثل فى الاستعانة بكمادات الماء الفاترة، وليست المجمدة التى تنخفض عن درجة حرارة جسم الطفل بنحو درجة إلى درجتين فقط، وذلك لحين عرضه على الطبيب وتحديد العلاج المناسب لحالته.
موضوعات متعلقة
>شرب السوائل مهم لتخليص طفلك من ارتفاع حرارة الجسم