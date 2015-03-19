الكحول والخل وسائل خاطئة لخفض حرارة الأطفال

الكحول لا يخفض الحرارة ويعرض طفلك للتسمم الكحولى

الخل لا يخفض الحرارة ويؤخر العلاج

كمادات الماء الفاترة الأفضل لخفض الحرارة

موضوعات متعلقة

شرب السوائل مهم لتخليص طفلك من ارتفاع حرارة الجسم

ارتفاع درجة حرارة الطفل من أكثر الأعراض المرضية المقلقة، التى يواجهها الآباء مع أطفالهم، وهناك للأسف العديد من الوسائل والطرق الشائعة لعلاج هذا العرض، التى قد تضر كثيرا بصحة أطفالنا، يوضحها لنا الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة.>يؤكد أستاذ الأطفال أن استخدام الكحول لخفض حرارة الأطفال المرتفعة، يعد من أخطر الطرق التى يتبعها البعض فى علاج ارتفاع حرارة الأطفال، نظرا إلى إمكانية امتصاصه من الجلد إلى الجسم وإصابة الطفل بالتسمم الكحولى.>على الرغم من أن الآثار السلبية التى تقع على الطفل من جراء استخدام الخل فى خفض الحرارة، قد لا تقارن بتلك التى يتعرض لها من الاستعانة بالكحول، إلا أن استخدام الخل لخفض الحرارة المرتفعة لدى الطفل، لا يحقق أى نتائج ملموسة فى هذا الأمر، بل يمكن أن يزيد من أعراض الحرارة، نتيجة عدم التدخل السريع بالعلاج السليم لها.>وفى النهاية يؤكد طلعت أن أهم طرق الإسعافات الأولية لخفض حرارة الأطفال، تتمثل فى الاستعانة بكمادات الماء الفاترة، وليست المجمدة التى تنخفض عن درجة حرارة جسم الطفل بنحو درجة إلى درجتين فقط، وذلك لحين عرضه على الطبيب وتحديد العلاج المناسب لحالته.