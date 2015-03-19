تعرف على المصابين بمرحلة ما قبل السكر

السكر من الأمراض المزمنة التى تصيب الكثير من الأشخاص، وهناك أعداد كبيرة عرضة للإصابة بالمرض، وقد يقضى الشخص عدة سنوات فى مرحلة ما قبل الإصابة.

وحول هذا تقول الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العينى ورئيسة الجمعية العربية والميتابوليزم، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرحلة ما قبل السكر، هم من يعانون السمنة المفرطة وسمنة البطن، وارتفاع ضغط الدم واضطراب مستوى الدهون بالدم، والسيدات اللاتى يقضين أوقات كثيرة فى المنزل، ولا يقمن بأى مجهود، ومن يعانون من التهابات وأورام البنكرياس.

الأشخاص الأكثر عرضة لمرحلة ما قبل السكر:

أعراض تدل على الإصابة بمرحلة ما قبل السكر:

موضوعات متعلقة :

الأكلات المهمة لمريض السكر

>

لماذا ترتفع نسبة السكر فى الدم عند الاستيقاظ من النوم؟

>وتتابع د.إيناس شلتوت أن الأشخاص الذين يكونون عرضة لمرحلة ما قبل السكر، هم من استأصلوا البنكرياس جراحيا، والسيدات اللاتى أُصبن بسكر الحمل، ومن أنجبن أطفالا أوزانهم أكثر من 4 كجم، ومن يتناولون أدوية تشجع على زيادة نسبة السكر، كمدرات البول والهرمونات والأدوية المثبطة للمناعة.>وتوضح د.إيناس شلتوت أن ظهور بعض الأعراض يكون دليلا على الإصابة بمرحلة ما قبل السكر، مثل دخول الحمام بكثرة وفقدان ملحوظ للوزن، وزغللة فى العين، والإحساس بالإرهاق وحدوث التهابات متكررة فى الجسم، وظهور خراريج فى الجسم بكثرة، لذا من الضرورى عند ظهور أى من هذه الأعراض إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الحالة الصحية والإصابة بمرض السكر أم لا.