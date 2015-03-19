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مسؤول تونسي: مهاجما متحف «باردو» تلقيا تدريبات في معسكرات ليبية

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مسؤول تونسي: مهاجما متحف «باردو» تلقيا تدريبات في معسكرات ليبية مسؤول تونسي: مهاجما متحف «باردو» تلقيا تدريبات في معسكرات ليبية

الحادث الإرهابي بمتحف باردو بتونس

قال مسؤول حكومي، يوم الخميس، إن المسلحين اللذين هاجما متحف باردو في تونس العاصمة يوم الاربعاء سافرا الى ليبيا حيث تلقيا تدريبات في معسكرات قبل العودة في وقت لاحق لتنفيذ الهجوم الدموي الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد.

وقال رفيق الشلي كاتب الدولة للداخلية لقناة الحوار التلفزيونية التونسية “العنصران غادرا البلاد في سبتمبر الماضي بشكل سري الى ليبيا حيث تلقيا تدريبات على الاسلحة.”

وأضاف ان المهاجمين عادا الى تونس خلسة ايضا لتنفيذ هذا الهجوم وانهما كانا قد جندا عبر خلايا استقطاب بمساجد.

واقتحم المسلحان مبنى متحف باردو يوم الاربعاء مما أدى الى مقتل 20 سائحا وثلاثة تونسيين في واحد من أسوأ الهجمات في البلاد. ولقي المسلحان حتفهما حين اقتحمت الشرطة المتحف لتحرير رهائن احتجزوا اثناء الهجوم.

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