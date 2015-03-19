«بنك مصر» يخصص نصف ميزانية إعلاناته لإحدى القنوات الأجنبية

قرر بنك مصر تخصيص حوالى 50% من قيمة حملته الجديدة لإحدى القنوات الخاصة الأجنبية، للإعلان عن منتجاته المصرفية، متجاهلا التليفزيون المصرى والقنوات المصرية الخاصة.

وقال مصدر مقرب من البنك: إن الحملة الإعلانية المرتقبة ستبدأ فى شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن بنك مصر، هو مؤسسة وطنية، ومن المفترض أن تدعم الصناعات الوطنية، وخصوصا أن القنوات المصرية الوطنية هى التى تخاطب العملاء المصريين الذين يستهدفهم البنك بمنتجاته، فى حين أن القناة التى اختصها البنك بحملته الإعلانية تخاطب عملاء وفئات غير مصرية وليسوا عملاء لدى البنك ولا مستهدفين من منتجاته المصرفية.

وأضاف المصدر أنه رغم تأكده من وطنية الجهاز الإدارى فى البنك، إلا أن هناك بعض المسئولين بالتسويق تربطهم علاقات شخصية مع أحد المنتجين بالقناة التى تم تخصيص نصف ميزانية الإعلانات لها، فى حين تم تجاهل القنوات الوطنية الأكثر انتشارا واتصالا بعملاء البنك الموجود أغلبهم فى مصر.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات الوطنية يجب أن تكون المصلحة الوطنية ضمن أولياتها عند اتخاذ أى إجراء، خصوصا أن مثل هذه المؤسسات المصرفية، تقوم أساسا بإدارة أموال المصريين، ويجب أن يستفيد منها المصريون أيضا وليس الأجانب فقط.

ولفت المصدر إلى أنه يجب التحقيق فيما إذا كانت هذه الإجراءات خرجت بشكل مقصود، بما يعنى وجود شبهة فساد، أما أنها جاءت بسبب سوء تقدير من المسئول عن ذلك أو جاءت عفوية غير مقصودة.