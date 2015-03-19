غدًا.. مصر تشهد «80 دقيقة» من الكسوف الجزئي للشمس

تشهد مصر كسوفًا جزئيًا، غدًا الجمعة، يبدأ فى الساعة الحادية عشرة و10 دقائق صباحًا ويصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة و46 دقيقة وينتهى فى الساعة 12 ونصف ظهرًا.

وتبلغ أقصى نسبة لهذا الكسوف الجزئي 15.64% في مدينة السلوم، الساعة 11:36 صباحًا، وتصل أعلى نسبة له في القاهرة 6.46% الساعة 11:49 صباحًا، وتتدرج نسبة الكسوف اضمحلالاً من الشمال الغربي إلى الجنوب، حيث تنعدم في أسوان.

«البحوث الفلكية» تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة



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وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى، إن الكسوف سيكون غير ملحوظ بالعين المجردة، ولن يؤثر في ضوء النهار المعتاد، محذراً من التحديق في قرص الشمس بالعين المجردة، ناصحا باستخدام النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الأمر، مشيرا إلى أن النظر للشمس باستخدام النظارات لأكثر من 30 ثانية يؤذى العين تمامًا.

ظاهرة القمر العملاق «السوبر»



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ويتفق ذلك اليوم أيضًا مع ظاهرة القمر العملاق “السوبر”، حيث يكون القمر محاقًا وفى نفس الوقت أقرب إلى الأرض “نقطة الحضيض فى مداره”، فيظهر تأثيره فى عملية المد والجذر، حيث يزيد ارتفاع المياه عن معدله الطبيعى، وهى آخر ظاهرة للسوبر قمر فى حالة المحاق لهذا العام، أما شهور أغسطس وأكتوبر وسبتمبر فيظهر السوبر قمر فى حالة البدر، ويراه العالم كله بدرًا أكبر من حجمه الطبيعى.

وهناك طرقًا تقليدية لمشاهدة الكسوف ومنها «استخدام رقائق floppy desk، والنظارة الكسوفية، أو استخدام قطعتين من المساحات الداكنة بأشعة إكس، أو الزجاج المغطى بلهب الشمع الأسود»، فهذه الطرق تقلل من حجم الأشعة الموجهة للعين ولكن ليس لفترة طويلة.

ظاهرة كسوف الشمس

كسوف الشمس هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريباً ويكون القمر فى المنتصف أى فى وقت ولادة القمر الجديد بحيث يلقى القمر ظله على الأرض وفى هذه الحالة إذا كنا فى مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.

وفى سياق متصل تنظم منطقة آثار الهرم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا غداً احتفالية أمام أهرامات الجيزة من أجل متابعة الظاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار.

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