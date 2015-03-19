أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رنا سماحة تهنىء الشعب المصرى فى ذكرى تحرير طابا

Google+ Print
رنا سماحة

رنا سماحة

هنأت نجمة ستار أكاديمى، رنا سماحة، الشعب المصري بذكرى تحرير طابا من العدوان الإسرائيلي واستعادة كافة أراضيها بعد انتصارات أكتوبر 1973، والذى يحل اليوم الخميس.

وعايدت نجمة ستار أكاديمي الشعب المصري بكلمات عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: «اليوم ذكرى تحرير طابا كل عام وبلدي مصر أم الدنيا وشعبها بألف خير».

رنا سماحة

كما حرصت سماحة على معايدة الجزائر التى تحتفل اليوم بـ «عيد النصر» وكتبت قائلة: «كل عام والشعب الجزائري بألف خير بمناسبة عيد النصر … الجزائر مصر».

رنا سماحة 2

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب