رنا سماحة تهنىء الشعب المصرى فى ذكرى تحرير طابا

هنأت نجمة ستار أكاديمى، رنا سماحة، الشعب المصري بذكرى تحرير طابا من العدوان الإسرائيلي واستعادة مصر كافة أراضيها بعد انتصارات أكتوبر 1973، والذى يحل اليوم الخميس.

وعايدت نجمة ستار أكاديمي الشعب المصري بكلمات عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: «اليوم ذكرى تحرير طابا كل عام وبلدي مصر أم الدنيا وشعبها بألف خير».

كما حرصت سماحة على معايدة الجزائر التى تحتفل اليوم بـ «عيد النصر» وكتبت قائلة: «كل عام والشعب الجزائري بألف خير بمناسبة عيد النصر … الجزائر مصر».