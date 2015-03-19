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بالفيديو «أوعى تزعل أمك» أحدث كليبات مطرب الراب ابن عباس

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بالفيديو «أوعى تزعل أمك» أحدث كليبات مطرب الراب ابن عباس بالفيديو «أوعى تزعل أمك» أحدث كليبات مطرب الراب ابن عباس

بمناسبة الإحتفال بعيد الأم طرح المطرب أبن عباس أغنيته”أوعى تزعل امك”،من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد،الحان وتوزيع محمد بدرخان.
> أبن عباس قال هذا العمل إهداء لجميع الأمهات ،اللهم احفظ كل أم واكتب لها طولة العمر.،ولا يفوتني أن اترحم على كل امهاتنا اللي فارقو الحياة سائلاً الله العلي القدير ان يتقبلهم قبولا حسناً و يتقبل منا الدعاء لهم،واحب اقول لكل شخص بيفكر هيجيب ايه لأمه في احتفالية عيد الام ان اجمل هديه ممكن تقدمها لوالدتك هي القيام لما نقوله بالاغنية “اوعي تزعل امك”/بوس راسها وبوس ايديها دي رحمة من السماء /و ان كانت مش في الدنيا يلا صالحها بدعاء”.
> أبن عباس هو موهبة غنائية سودانية تحمّس لها الشاعر بهاء الدين محمد، لما يقدمه من نوع مختلف من الغناء الذي يحمل العديد من الرسائل.

ابن عباس طرح من قبل أغنية”الحلم نور” ،تم عرضها على قناة مزيكا، و كان يتحدث من خلاله عن ضرورة الإيمان باحلامك ،وسعيك وراء تحقيقها وهو العمل الذي كان السبب في الالتقاء الفكري بينهما و تحمس بهاء الدين محمد لموهبة ابن عباس في عرض رسائله لأغنياته القادمة من خلال تعاونهما معا.

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