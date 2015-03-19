هذا هو موعد انتهاء الموسم الثاني من "العشق الأسود"

عمان- سميرة حسنين

حدّد فريق مسلسل "العشق الأسود" الذي يقوم ببطولته الثنائي الرومانسي الأفضل في العالم العربي في استفتاء "سيدتي نت" أنجين أكيوريك وتوبا بويوكستون، موعد انتهاء موسمه الثاني عن الحلقة الخمسين التي ستكون الحلقة الأخيرة.

المسلسل ورغم تراجعه عن المركز الأول الذي احتله في موسمه الأول يوم عرضه الأسبوعي ، لا يزال قوياً وناجحاً والأكثر شعبية في كثير من دول العالم، وضمن المسلسلات التركية الحديثة الأكثر مشاهدة ليس في تركيا فحسب بل في دول البلقان والعالم العربي وآسيا، كما صنّف في استبيانات الأنترنت إنه ضمن المسلسلات التركية والأجنبية الأكثر مشاهدة، ويتمتع العمل وبطليه توبا بويوكستون وأنجين أكيوريك بقاعدة جماهيرية عالمية عريضة.

وقد أعرب الآلاف من محبي المسلسل عن استيائهم من هذا الموعد، وطالبوا باستمراره لحلقات أكثر عبر عشرات الحسابات المفتوحة للمسلسل وبطليه في مواقع التواصل الإجتماعي.

وبينما يعرض موسمه الثاني بنجاح في تركيا مازال يعرض موسمه الأول في العالم العربي بنجاح كبير أيضاً.