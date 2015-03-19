أنجيلا ميركل في السينما عام 2017

أعلنت شركة الانتاج الألمانيّة " AVE"، أنّها تعمل على مشروع تصوير فيلم عن حياة المستشارة الألمانيّة Angela Merkel لإصداره في العام 2017.

وسيعرض الفيلم، الذي سيكون إنتاجاً دوليّاً مشتركاً، سيرة حياة المستشارة الألمانيّة، ومن المتوقّع أن يحمل عنواناً بسيطاً هو " Angela Merkel".

وسيتمّ اختيار الممثلة التي ستقوم بدور Angela فضلاً عن بقيّة ممثلي الفيلم، بحلول الخريف المقبل.

كتب سيناريو الفيلم Dirk Kurbjuweit وهو صحافي معروف في "دير شبيغل"، حيث قال عن Angela : "إنّها المرأة السياسيّة الأكثر اثارة للاهتمام في حقبتنا هذه".

يشار إلى أنّ الكثير من المحلّلين يتوقعون أن تترشّح Angela البالغة من العمر 60 عاماً، لولاية رابعة في انتخابات العام 2017. وقد انتخبت مستشارة للمرّة الأولى في العام 2005.

يذكر أنّ Angela Merkel ولدت في المانيا الشرقيّة سابقاً، وكان والدها قسّاً، وهي تحمل شهادة دكتوراه في الفيزياء، وتعتبر من أكثر النساء نفوذاً في العالم.

قائمة "فوربس" لأكثر النساء نفوذاً في العالم