صوّتوا لمطرب الشباب السعودي

"مطرب الشباب" لقب حمله المطرب السعودي علي عبد الكريم لسنوات طويلة، لكنه بعد أن تقدّم بالعمر وخبا بريقه وتوارى إلى الظل، إلّا من مشاركات محدودة، فقد أصبح هذا اللقب بلا صاحب. "سيدتي" طرحت هذا اللقب أمام عدّة أسماء لمطربين لهم نشاطهم، ويغنون للشباب، وأجرت استطلاع آراء لبعض الملحنين والمطربين والشعراء والنقاد نشر في المجلة في العدد 1776، عن المطربين الأقرب إلى جيل الشباب، وتمّ حصر الاختيار في ثماني مطربين، كل منهم يستحق لقب مطرب الشباب السعودي. وأنتم بدوركم لمن تمنحون هذا اللقب؟