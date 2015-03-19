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صوّتوا لمطرب الشباب السعودي

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صوّتوا لمطرب الشباب السعودي صوّتوا لمطرب الشباب السعودي

الخميس 19-03-2015 17:06

"مطرب الشباب" لقب حمله المطرب السعودي علي عبد الكريم لسنوات طويلة، لكنه بعد أن تقدّم بالعمر وخبا بريقه وتوارى إلى الظل، إلّا من مشاركات محدودة، فقد أصبح هذا اللقب بلا صاحب. "سيدتي" طرحت هذا اللقب أمام عدّة أسماء لمطربين لهم نشاطهم، ويغنون للشباب، وأجرت استطلاع آراء لبعض الملحنين والمطربين والشعراء والنقاد نشر في المجلة في العدد 1776، عن المطربين الأقرب إلى جيل الشباب، وتمّ حصر الاختيار في ثماني مطربين، كل منهم يستحق لقب مطرب الشباب السعودي. وأنتم بدوركم لمن تمنحون هذا اللقب؟

 

صوّتوا لمطرب الشباب السعودي

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سيدتي