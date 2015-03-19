"نايا» تهدي الأمهات.. "أمي يا بعد عمري"

بمناسبة الاحتفاء بيوم الأم، أطلقت الفنانة اللبنانية الشابة نايا، أغنية منفردة خليجية جديدة باللهجة البيضاء، بعنوان "يا بعد عمري"، كإهداء لكل أمهات الوطن العربي بهذه المناسبة الغالية للجميع، حيث أكدت نايا أنها وافقت على تسجيل وتنفيذ هذه الأغنية، لاسيما أن كلماتها عبرت عما في مشاعرها تجاه والدتها، فهي لم تجد أرق من هذه الكلمات التي كتبها الشاعر المبدع حسان العبيدلي، لكي تؤديها وتهديها لأمها وكل الأمهات، تزامناً مع يوم الأم.

أمي يا بعد عمري، كلمات الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، وألحان عصام كمال، وتوزيع مهند خضر، وتم تسجيلها في استوديو"جولدن ستار"بدبي، و في أستوديو"سفن" ببيروت وقام بهندسة الصوت أنور مكاوي،مكس وماستر محمد عبد العظيم وتولى عملية الإشراف على تنفيذها المخرج بسام الترك وإنتاج هايند فيلمز، ومن المقرر أن تذاع الأغنية عبر الإذاعات العربية تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأم الموافق 21 مارس المقبل..

صدور السنغل الجديدة "أمي يا بعد عمري"، واكبه حملة تسويقية كبيرة، وهي متوفرة حالياً في جميع المتاجر الموسيقية العالمية التي يصل عددها إلي 200متجر موسيقي منها "Anghami - iTunes stores - Deezer – Amazon"، في أكثر من 240 دولة في العالم،وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.

وتقول مطلع كلمات الأغنية:

أمي يا اغلى الأماني أمي يا دنيا حناني

بك أنا دايم يا أمي عالي قدري وشاني

انت لي يا بعد عمري نهر بالأفراح يجري

وان وصل خوفي لصدري ألقى بأحضانك أماني