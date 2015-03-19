ما قصّة المسلسل الذي تناوبت على بطولته هيفا وهبي ولطيفة ونسرين طافش؟

تناوب على دور البطولة النسائية لمسلسل «الضاهر» العديد من النجمات، وخرجت نجمة تلو الأخرى لتعلن أنها اعتذرت عن دور البطولة، وجاءت تصريحاتهن بمثابة حفظ ماء الوجه لهنّ بعد أن تمّ استبعادهنّ من العمل عن طريق جهة الإنتاج لأسباب مختلفة.

تعود الحكاية إلى شهر ديسمبر الماضي حيث قام الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف العمل بترشيح الفنانة هيفا وهبي لبطولة العمل، ولكن لم يتمّ التعاقد معها لأسباب تعود إلى وجود سيناريو آخر تمّ عرضه على هيفا وهو مسلسل «مريم» مع نفس الشركة المنتجة، ففضلت هيفا ومعها الشركة المنتجة تنفيذ هذا المشروع الضخم، وتمّ ترشيح فنانة أخرى لدور البطولة في مسلسل «الضاهر».

وبالفعل، تمّ ترشيح الفنانة لطيفة لبطولة المسلسل، وعقد السيناريست تامر عبدالمنعم والمخرج عصام حلمي معها عدة جلسات وتمّ الإعلان عن اسمها لمشاركة محمد فؤاد بطولة العمل، إلى أن انتهى الترشيح بتغيير لطيفة، وعلمت «سيدتي» أن السبب الحقيقي وراء عدم إتمام تعاقد لطيفة مع الشركة المنتجة هو أن شخصية نور التي كان من المفترض أن تجسدها، أصغر منها سناً.

وبعد الانسحاب أو الاستبعاد، خرجت لطيفة لتعلن أنها بصدد تصوير مسلسل درامي ضخم بعنوان «ماذا لو» مع الكاتبة الكويتية فجر السعيد، ولكن لم يحدث أي جديد بشأن هذا العمل، فيما اختارت الشركة المنتجة الصمت ورفضت الرد على استبعاد أو انسحاب لطيفة من العمل. أما ثالث المرشحات للبطولة النسائية فكان من نصيب نسرين طافش التي تمّ الاتصال بها من قبل الشركة المنتجة للمشاركة في بطولة مسلسل «ألف ليلة وليلة» مع نفس الشركة، إلا أن الشركة قامت بترشيحها أيضاً لبطولة «الضاهر». وتم بالفعل عقد جلسات عمل مكثفة، ولكن تم استبعادها في اللحظات الأخيرة بسبب تصوير «ألف ليلة وليلة» في تايلاند في نفس توقيت تصوير «الضاهر» في باريس، الأمر الذي أدى الى إنهاء التعاقد والاكتفاء بمشاركة نسرين في مسلسل «ألف ليلة وليلة».

زينة تنقذ الوضع

بعد سلسلة من الاستبعاد، تمّ الاستقرار مؤخراً على الفنانة زينة لتجسيد شخصية نور أمام محمد فؤاد، وأنهت الشركة المنتجة التعاقد معها، ودفعت لها عربون تعاقد، وتسلمت زينة الحلقات الأولى من المسلسل. وبالرغم من اكتمال فريق عمل المسلسل، إلا أن العمل يواجه مشكلة جديدة وهي عدم حصوله على التصاريح الأمنية الخاصة بالتصوير، بسبب قصته التي تدور حول ضابط مخابرات يجسد شخصيته محمد فؤاد وفتاة يهودية تلعب دورها زينة، الأمر الذي يستوجب ضرورة عرض الحلقات بأكملها على عدة جهات أمنية إلا أن الفنان تامر عبدالمنعم لم ينته من كتابة المسلسل ككل، واكتفى بتسليم هذه الجهات 18 حلقة فقط، ويعكف حالياً على الانتهاء من كتابة باقي الحلقات تمهيداً للحصول على الموافقات الأمنية وبداية التصوير. المسلسل تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج عصام حلمي وإنتاج سينرجي وماركيز هاوس وبطولة محمد فؤاد وزينة وحسن يوسف ولبنى عبدالعزيز.