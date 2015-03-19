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البسطاوي يعود إلى التلفزيون بعد أن غادر الحياة

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البسطاوي يعود إلى التلفزيون بعد أن غادر الحياة البسطاوي يعود إلى التلفزيون بعد أن غادر الحياة

الخميس 19-03-2015 16:33

ستنطلق القناة المغربية الأولى في عرض مسلسل "دار الغزلان"، الذي يعد أحدث الإنتاجات الدرامية التلفزيونية، إذ من المرتقب أن يعرف هذا العمل الفني نسبة مشاهدة عالية بفضل وجود الممثل الراحل محمد البسطاوي ضمن الأبطال الرئيسين في المسلسل.

ويعتبر " دارالغزلان" بمثابة عودة الفنان المحبوب محمد البسطاوي إلى الشاشة بدور جديد بعد أن غادر الحياة هذا العام تاركاً وراءه العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمميزة.

مسلسل " دارالغزلان" هو آخر أعمال البسطاوي، وخلال تصويره مر بأزمات صحية صعبة، كما أن المسلسل كان تجربة مميزة بالنسبة له، إذ يشاركه ابنه أسامة في التمثيل لأول مرة، حيث أسند له أيضاً إحدى الأدوار الرئيسية في هذا العمل الفني.

وتطرح قصة "دار الغزلان" أزمة الانتخابات في المغرب وكيف يقوم رجال السياسة باستغلال سكان القرى لتنفيذ مخططاتهم والوصول إلى السلطة.

العمل شارك فيه كل من الفنانة مريم الزعيمي، وخاتمة العلوي، وسعيد باي كما أشرف على الإخراج الفنان الكبير إدريس الروخ.

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