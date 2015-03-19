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دنيا بوتازوت حامل وطلاقها غير وارد

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دنيا بوتازوت حامل وطلاقها غير وارد دنيا بوتازوت حامل وطلاقها غير وارد

الخميس 19-03-2015 21:28

نفت الممثلة المعروفة دنيا بوتازوت كلّ الشائعات التي لاحقتها عن علاقتها السيّئة بزوجها، رجل الأعمال وديع برادة، من خلال مقابلة أجرتها مع إحدى الإذاعات الخاصّة في المغرب.

وخلال الحديث، فنّدت دنيا كلّ الأقاويل، واعتبرتها إشاعات مغرضة تريد النيل منها، بل وأعلنت أنّها حامل من زوجها، والأمور بينهما على أحسن ما يرام.

وبعد المقابلة، لم تسلم الممثلة من تعليقات بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من تعاطف معها وانتقد الصحافة الألكترونيّة التي أصبحت تتاجر بأعراض الناس، على حدّ وصفهم، وهناك من اعتبر دنيا امرأة تسعى لأجل الاستقرار الزوجي، خصوصاً وأنّها تقول دائما إنّها تحبّ حياة الزواج و العائلة، واعتبروا أنّه لا يمكن أن يكون كلّ ما يتم تداوله إشاعات، لأنّه "لا يوجد دخان بلا نار"...

وكانت الشائعات قد لاحقت دنيا بوتازوت وزوجها، الذي كان مادّة دسمة لعدد من المواقع الأكترونيّة، حيث تداولت أنه تمّ اعتقاله بسبب شيكات بدون رصيد، كما تداولت الصحافة خبر انفصاله عن زوجته دنيا، بسبب رفضها مساعدته في تسديد ديونه العالقة.

 

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