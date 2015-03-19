أجمل مسلمة بريطانية تزور لبنان قريباً

ضجت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بالشابة روزي صوفي، وهي شابة بريطانية اعلنت اسلامها بقناعة تامة بعد أن حصلت على شهادة من مكتب الامام الاكبر في الازهر الشريف.

صوفي البالغة من العمر 27 عاماً ستتوجه خلال الفترة المقبلة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل التحضير لعدد من الاعمال ستعلن عنها في وقتها، كما ستجري خلال وجودها هنا بعض المقابلات التلفزيونية، الإذاعية والصحافية.

وقد أعلنت روزي عن الزيارة المرتقبة من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع الانستغرام.

يذكر أن روزي صوفي نشأت في لندن، ولا زالت تعيش هناك مع عائلتها هناك.

بالصور: روزي صوفي أجمل مسلمة بريطانية