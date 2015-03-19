أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية

Google+ Print
أسباب ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية أسباب ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية
ولادة طفل لديه عيوب خلقية، إحدى المشكلات التى تواجه كثيرا من الآباء والأمهات نتيجة أسباب وعوامل متعددة.

التشوهات الخلقية


>قال الدكتور عمرو حسن مدرس التوليد وأمراض النساء بطب القصر العينى، إن التشوهات الخلقية، تعنى ولادة طفل يعانى من تشوها بأحد أعضاء جسمه، والمفترض أن يحدث ذلك بالشهور الأولى من الحمل.

أسباب التشوهات الخلقية


>أشار د. عمرو إلى أن التشوهات الخلقية تحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:
>1) عامل السن لكلا الزوجين أو وجود تاريخ للمرض بأحد أفراد العائلة.
>2) المرأة المصابة ببعض الأمراض المزمنة خاصة مرض السكر، والذى يزيد من فرص ولادة طفل مصاب بتشوهات خلقية.
>3) تناول الحوامل لبعض الأدوية التى لها تأثير ضار على إصابة الأجنة بتشوهات خلقية.
>4) تعرض الحامل لإجراء أشعة، مثل الأشعة المقطعية و"إكس راى" لذلك لا يجب إجراؤها إلا فى حالات الضرورة القصوى.
>5) زواج الأقارب.

نصائح وإرشادات


>ينصح د. عمرو جميع المقبلين على الزواج بضرورة اتباع بعض الخطوات والإرشادات للوقاية من ولادة طفل مصاب بتشوه خلقى أهمها:
>1) المتابعة مع طبيب أمراض النساء قبل وبعد حدوث الحمل.
>2)إجراء تحاليل وسونار مهبلى للأم، فى الثلاث أشهر الأولى من الحمل، للاطمئنان على عدم وجود تشوهات بالأجنة خاصة حالات الطفل المنغولى.
>3) يجب على الحامل عدم تناول أدوية إلا بعض استشارة الطبيب المتابع لحملها.
>4) يجب على المرأة التى تعانى من بعض الأمراض المزمنة خاصة مرضى الغدة الدرقية، عم تناول أى علاج إلا بعض استشارة الطبيب، لتفادى ولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية.

موضوعات متعلقة :


>- "القدم المخلبى" من التشوهات الخلقية التى تصيب الأطفال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365