أسباب ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية

التشوهات الخلقية

أسباب التشوهات الخلقية

نصائح وإرشادات

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ولادة طفل لديه عيوب خلقية، إحدى المشكلات التى تواجه كثيرا من الآباء والأمهات نتيجة أسباب وعوامل متعددة.>قال الدكتور عمرو حسن مدرس التوليد وأمراض النساء بطب القصر العينى، إن التشوهات الخلقية، تعنى ولادة طفل يعانى من تشوها بأحد أعضاء جسمه، والمفترض أن يحدث ذلك بالشهور الأولى من الحمل.>أشار د. عمرو إلى أن التشوهات الخلقية تحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:>1) عامل السن لكلا الزوجين أو وجود تاريخ للمرض بأحد أفراد العائلة.>2) المرأة المصابة ببعض الأمراض المزمنة خاصة مرض السكر، والذى يزيد من فرص ولادة طفل مصاب بتشوهات خلقية.>3) تناول الحوامل لبعض الأدوية التى لها تأثير ضار على إصابة الأجنة بتشوهات خلقية.>4) تعرض الحامل لإجراء أشعة، مثل الأشعة المقطعية و"إكس راى" لذلك لا يجب إجراؤها إلا فى حالات الضرورة القصوى.>5) زواج الأقارب.>ينصح د. عمرو جميع المقبلين على الزواج بضرورة اتباع بعض الخطوات والإرشادات للوقاية من ولادة طفل مصاب بتشوه خلقى أهمها:>1) المتابعة مع طبيب أمراض النساء قبل وبعد حدوث الحمل.>2)إجراء تحاليل وسونار مهبلى للأم، فى الثلاث أشهر الأولى من الحمل، للاطمئنان على عدم وجود تشوهات بالأجنة خاصة حالات الطفل المنغولى.>3) يجب على الحامل عدم تناول أدوية إلا بعض استشارة الطبيب المتابع لحملها.>4) يجب على المرأة التى تعانى من بعض الأمراض المزمنة خاصة مرضى الغدة الدرقية، عم تناول أى علاج إلا بعض استشارة الطبيب، لتفادى ولادة طفل يعانى من تشوهات خلقية.