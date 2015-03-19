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الرئاسة اليمنية:أحداث عدن اليوم وراءها النظام اليمنى السابق وعملاء إيران

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الرئاسة اليمنية:أحداث عدن اليوم وراءها النظام اليمنى السابق وعملاء إيران الرئاسة اليمنية:أحداث عدن اليوم وراءها النظام اليمنى السابق وعملاء إيران
أكد بيان صادر عن الرئاسة اليمنية أن ما حدث فى عدن اليوم هو عملية دعمها النظام اليمنى السابق وعملاء إيران، وهو رسالة تعبر عن رفض الانقلابيين للحلول السلمية.

وقال البيان الرئاسى منذ قليل: "الانقلابيون وجهوا الطائرات لقصف المنشآت ومنزل الرئيس الشرعى".

وأضاف البيان أن الرئيس عبد ربه منصور هادى فى أمان ويدعو لتجنيب البلاد خطر الحرب الأهلية، مشيداً بدور رجال القبائل والأمن فى المحافظات الرافضة للإنقلاب، مؤكداً على التصدى لأى محاولة للمساس بالشرعية الدستورية والجنوب.


>اليمن يشتعل بعد غارة جوية للحوثيين على قصر الرئيس اليمنى.. ومصدر: نقل منصور هادى لمكان آمن وأنباء عن تسليم قائد القوات الخاصة نفسه بعد عزله.. وسفينة إيرانية تصل الصليف وعلى متنها 150 طن معدات عسكرية

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