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العاملون بمستشفى بالعجوزة يستقبلون محلب بهتافات:"تحيا مصر ويحيا السيسى"

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العاملون بمستشفى بالعجوزة يستقبلون محلب بهتافات:"تحيا مصر ويحيا السيسى" العاملون بمستشفى بالعجوزة يستقبلون محلب بهتافات:"تحيا مصر ويحيا السيسى"
استقبل العاملون بمستشفى الجمعية الإسلامية بالعجوزة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له خلال افتتاحه أعمال التطوير بالمستشفى، بالزغاريد وهتافاتها تحيا يحيا السيسى.

ووجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين بالمستشفى الجمعية الاسلامية بالعجوزة قائلا، "بعد المؤتمر الاقتصادى دا الوقت اللى كل شخص فيه يخدم بلده".

وحرص رئيس الوزراء على التوجه بنفسه لتحية الأطباء، على جهودهم فى المستشفى، موضحا أنه سيكون هناك جديد كل أسبوع فى قطاع الصحة.

وكان رئيس الوزراء، قد استمع لشرح تفصيلى حول أعمال التطوير، التى تمت بمستشفى الجمعية الإسلامية بالعجوزة بحضور وزراء الصحة والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى، والتنمية المحلية والتخطيط وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا حول "الصحة فى عام"، والذى يتضمن مقتطفات للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة حول التقدم، الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات.

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