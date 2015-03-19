محلب وعدوى يفتتحان مستشفى العجوزة بتكلفة 170 مليون جنيه

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، مساء اليوم الخميس، مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية (العجوزة) بتكلفة 170 مليون جنيه وذلك بحضور كل من الدكتورة غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية وجمع من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات . ورموز المجتمع من رجال الدين و الفنانين والاعلاميين ورجال الأعمال .

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، إنه سيتم افتتاح 3 مبانى وهم ” 6 و 7 و8 ” بتكلفة 100 مليون جنيه إنشاءات و70 مليون جنيه تجهيزات طبية، مشيراً إلى أنه سيتم إدخال تخصصات جديدة فى المستشفى مثل جراحات القلب وقسطرة القلب.

وتابع وزير الصحة أن خطة الوزارة تستهدف تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مؤكداً أن الدستور دعم الحق في الصحة ومساهمة الدولة وحرصها على تقديم خدمات متميزة للمواطن المصرى، مشيراً إلى أن هذه المستشفى تخدم ملايين المواطنين .

كما أشار عدوى إلى أن المبنى رقم ” 8 ” يتكون من 10 غرف إسعاف وغرفتين لجراحات القلب وغرفة عمليات للطوارئ و 7 غرف للتخصصات الطبية المختلفة، وأشار إلى أن المبنى يضم 29 سرير عناية مركزه لتخصصات ” القلب والباطنة والجراحة ” و 9 أسرة عناية مركزه خاصة بجراحات القلب.وأضاف سيادته أن المبنى يضم 38 عيادة خارجية لكافة التخصصات الطبية مشيراً إلى ان هذه العيادات تشمل أجهزة طبية تشخيصية لأمراض العيون ورسم القلب والعضلات بالإضافة لجناح للطوارئ.

وأوضح الوزير، أن مبنى رقم ” 7 ” عبارة عن أقسام داخلية بطاقة 120 سرير مختلف الدرجات مشيراً إلى أن المبنى رقم ” 6 ” ويحوي جميع افرع الاشاعات والموجات الصوتية والدوبلر والمناظير، وقسم 7 ويحوي عدد 6 اقسام للاقامة الداخلية عدد 120 سرير في جميع الدرجات بدءا من الاجنحة المتميزه الي غرف الدرجة الثانيه ذات الاربعة اسره .وكشف عدوي أن الخطة المستقبلية سيتم من خلالها تطوير المبانى من ” 1 : 5 ” حيث سيتم إفتتاح مركز للأورام ومركز للكلى والمسالك البولية ومركز لأمراض النساء والتوليد وصحة المرأة بالإضافة على مركز لمكافحة وعلاج الأمراض الكبدية ومبنى إدارى بتكلفة 200 مليون جنية على 3 سنوات.