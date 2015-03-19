بالصور.. مبارك ونجلاه يحيون أعضاء آسف ياريس فى احتفالاتهم بـ"تحرير طابا"

أطل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال من شرفة غرفة الرئيس الأسبق بمستشفى المعادى العسكرى، منذ قليل، متوجهين بالتحية لأعضاء رابطة "آسف يا ريس" وأنصار الرئيس الأسبق، الذين تجمعوا أمام المستشفى للاحتفال بذكرى تحرير طابا.

وبعد قرابة ساعة من وصولهم، حاملين صور الرئيس الأسبق، وهتافهم باسمه، فوجئ أنصار مبارك بخروجه من شرفته وبجواره نجلاه علاء وجمال، موجهين لهم التحية.

من جانبه، قال حسن الغندور، أحد مؤيدى مبارك إن كل الحركات المؤيدة للرئيس الأسبق ستنظم احتفالية كبرى أمام المستشفى، مشيراً إلى أنه من المقرر إذاعة كلمة سابقة لمبارك بمناسبة تحرير طابا، خلال الاحتفالية.



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