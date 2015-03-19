أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العربية: قائد القوات اليمنية الخاصة يسلم نفسه بعد تمرده على الرئيس

Google+ Print
العربية: قائد القوات اليمنية الخاصة يسلم نفسه بعد تمرده على الرئيس العربية: قائد القوات اليمنية الخاصة يسلم نفسه بعد تمرده على الرئيس
قالت فضائية العربية، إن قائد القوات اليمنية الخاصة عبد الحافظ السقاف، سلم نفسه لوزير الدفاع، بعدما تمرد على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادى، بإقالته وتعيين بديلاً عنه، كما سيطرت اللجان الشعبية على معسكر القوات الخاصة والقريب من مطار عدن.

كان العميد عبد الحافظ السقاف، قد رفض قرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بإقالته من قيادة قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى) فى عدن، وتعيين العميد ثابت جواس بدلا منه.

وأوضح مصدر فى لجنة الوساطة التى كانت تحاول إقناع السقاف بقبول الاستقالة، أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن السقاف رفض تنفيذ القرار.

وقال شهود عيان إن عددا من أفراد قوات الأمن الخاصة بعدن قطعوا الطريق ومنعوا السيارات من المرور فى شوارع تحيط بمعسكر الأمن المركزى، وسط تخوف من اندلاع مواجهات فى الوقت الذى عززت فيه قوات الحماية الرئاسية وعناصر اللجان الشعبية من تواجدها فى محيط القصر الجمهورى بمدينة عدن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365