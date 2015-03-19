العربية: قائد القوات اليمنية الخاصة يسلم نفسه بعد تمرده على الرئيس

قالت فضائية العربية، إن قائد القوات اليمنية الخاصة عبد الحافظ السقاف، سلم نفسه لوزير الدفاع، بعدما تمرد على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادى، بإقالته وتعيين بديلاً عنه، كما سيطرت اللجان الشعبية على معسكر القوات الخاصة والقريب من مطار عدن.

كان العميد عبد الحافظ السقاف، قد رفض قرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بإقالته من قيادة قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى) فى عدن، وتعيين العميد ثابت جواس بدلا منه.

وأوضح مصدر فى لجنة الوساطة التى كانت تحاول إقناع السقاف بقبول الاستقالة، أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن السقاف رفض تنفيذ القرار.

وقال شهود عيان إن عددا من أفراد قوات الأمن الخاصة بعدن قطعوا الطريق ومنعوا السيارات من المرور فى شوارع تحيط بمعسكر الأمن المركزى، وسط تخوف من اندلاع مواجهات فى الوقت الذى عززت فيه قوات الحماية الرئاسية وعناصر اللجان الشعبية من تواجدها فى محيط القصر الجمهورى بمدينة عدن.