الجامعة العربية: كلمة لـ"بان كى مون" فى القمة العربية بشرم الشيخ

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام، أن أجندة أعمال القمة العربية المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ فى 28 مارس الجارى مدرج بها كلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وتعقد القمة العربية المقبلة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "سبعون عامًا من العمل العربى المشترك"، بمشاركة أمراء وملوك ورؤساء ووفود الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وتبدأ أولى الاجتماعات التحضيرية بشرم الشيخ يوم الاثنين المقبل باجتماع لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والذى سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذى سيعقد اجتماعه يوم الاربعاء المقبل.

ويعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

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