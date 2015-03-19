طيران التحالف يدمر مخزنًا للعتاد والسلاح تابعا لـ"داعش" غرب كركوك

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلها أن طيران التحالف دمر مخزنًا للعتاد والسلاح تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابى داعش، غرب محافظة كركوك بالعراق.

وكانت قوات "الحشد الشعبى" التركمانية قد قتلت 50 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال معارك تحرير قرية "بشير" بمحافظة كركوك شمالى العراق.. كما واصلت طائرات التحالف الدولى قصف مواقع للتنظيم فى الموصل الليلة الماضية، فيما شرع عناصر داعش فى حفر خندق حول مدينة الموصل تحسبًا لعملية عسكرية للقوات العراقية لتحرير المدينة من قبضة التنظيم.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية اليوم، الخميس، إن قوات "الحشد الشعبى" من التركمان تحاصر آخر جيوب مسلحى داعش من ثلاثة محاور فى مركز قرية "بشير".

ولفتت المصادر إلى أن إمدادات تأتى لمسلحى التنظيم من مدينة "الحويجة" جنوبى كركوك، والتى لا تزال تحت سيطرة داعش.. مشيرة إلى أن مسلحى داعش زرعوا عبوات ناسفة مفخخة فى طرق القرية ومنازلها لعرقلة تقدم القوات العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات التحالف الدولى قصفت مواقع تنظيم داعش بمدينة الموصل بمحافظة نينوى، وتركزت غاراتها الجوية على الجانب الشرقى للمدينة وخاصة منطقتى المنصور والغزلانى.

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