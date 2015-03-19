مقتل 10 حوثيين فى اشتباكات مع قبائل محافظة "مأرب" وسط اليمن

قتل 10 من عناصر أنصار الله الحوثيين فى اشتباكات بين عناصر الحوثيين ومسلحى حزب للتجمع اليمنى للإصلاح لمدعومين بالقبائل فى منطقة قانية على الحدود بين محافظتى مأرب والبيضاء وسط اليمن .

واوضحت مصادر قبلية أن مسلحى جماعة أنصار الله حاولوا الدخول إلى محافظة مارب عن طريق محافظة البيضاء من منطقة قانية فاندلعت الاشتباكات بين الطرفين مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وحرق طاقم عسكرى للحوثيين .

وقد وصلت تعزيزات عسكرية من القبائل لمكان الاشتباكات لمساندة المقاتلين ضد الحوثيين ، وكانت جماعة أنصار الله قد دفعت بثلاثين سيارة عسكرية وعددا من المدرعات الى منطقة قانية ونصبوا نقطة تفتيش على طريق مأرب – البيضاء قبل وقوع الاشتباكات .

يذكر أن قبائل مارب المدعومة من العناصر المسلحة التابعة لحزب التجمع اليمنى للاصلاح وقيادات المحافظة قد رفضت دخول عناصر الحوثيين إليها منذ عدة أشهر وبعد أن سيطر الحوثيون على العديد من المناطق الشمالية باليمن .

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