أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

باسم يوسف يسخر من حوار سد النهضة "السري المذاع" ويصفه بـ"قعدة المصطبة"

Google+ Print
باسم يوسف يسخر من حوار سد النهضة "السري المذاع" ويصفه بـ"قعدة المصطبة" باسم يوسف يسخر من حوار سد النهضة "السري المذاع" ويصفه بـ"قعدة المصطبة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

سخر الإعلامي باسم يوسف، في برنامج "البرنامج"، على قناة سي بي سي، من حوار الرئيس مع رؤساء الأحزاب عن سد النهضة على طريقته، حيث قال إن حلقة برنامجه سرية ومذاعة على الهواء في الوقت نفسه.

وقدم يوسف، فقرة بعنوان "أفور مين قدك"، للحديث عن تعليقات بعض الإعلاميين على أزمة سد النهضة، ومنهم جابر القرموطي في برنامجه مانشيت، وأسامة كمال في برنامجه القاهرة 360، ثم تطرق لتعليق المؤسسة الرئاسية وتقليل المسؤولين من تأثير بناء السد، وكذلك تصريحات وزير الري محمد بهاء الدين بشأن عدم علمه بقرار تحويل مجرى النيل إلا من وسائل الإعلام المختلفة، وتضارب تصريحاته بشأن تأثير السد على حصة من مياه النيل.

ومن ثم تطرق يوسف، لتصريحات رؤساء الأحزاب الذين حضروا جلسة الحوار الوطني، ومنهم مجدي حسين ورامي لكح، وعرض يوسف مقاطع للفنانة نادية الجندي وتجسيدها لأدوار الجاسوسية في عدد من أفلامها للتعليق على تصريحات محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، واقتراحه بأن يتم التعامل مع أزمة السد عن طريق المخابرات.

وعلق يوسف قائلا: "ماحدث في الحوار الوطني كارثة، ويكشف عقلية بعض السياسيين، ويثبت أننا بلا قيادة أو أفكار وكأنه حوار على مصطبة".

وقدم يوسف فقرة ساخرة مع الفنانة "إيمى سمير غانم"، حيث أدت دور إحدى العاملات في مكتب الرئاسة، للحديث عن أزمة الحوار "السري المذاع"، ولقبت مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي، بـ"أبلة باكي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد