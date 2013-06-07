باسم يوسف يسخر من حوار سد النهضة "السري المذاع" ويصفه بـ"قعدة المصطبة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

سخر الإعلامي باسم يوسف، في برنامج "البرنامج"، على قناة سي بي سي، من حوار الرئيس مع رؤساء الأحزاب عن سد النهضة على طريقته، حيث قال إن حلقة برنامجه سرية ومذاعة على الهواء في الوقت نفسه.

وقدم يوسف، فقرة بعنوان "أفور مين قدك"، للحديث عن تعليقات بعض الإعلاميين على أزمة سد النهضة، ومنهم جابر القرموطي في برنامجه مانشيت، وأسامة كمال في برنامجه القاهرة 360، ثم تطرق لتعليق المؤسسة الرئاسية وتقليل المسؤولين من تأثير بناء السد، وكذلك تصريحات وزير الري محمد بهاء الدين بشأن عدم علمه بقرار تحويل مجرى النيل إلا من وسائل الإعلام المختلفة، وتضارب تصريحاته بشأن تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل.

ومن ثم تطرق يوسف، لتصريحات رؤساء الأحزاب الذين حضروا جلسة الحوار الوطني، ومنهم مجدي حسين ورامي لكح، وعرض يوسف مقاطع للفنانة نادية الجندي وتجسيدها لأدوار الجاسوسية في عدد من أفلامها للتعليق على تصريحات محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، واقتراحه بأن يتم التعامل مع أزمة السد عن طريق المخابرات.

وعلق يوسف قائلا: "ماحدث في الحوار الوطني كارثة، ويكشف عقلية بعض السياسيين، ويثبت أننا بلا قيادة أو أفكار وكأنه حوار على مصطبة".

وقدم يوسف فقرة ساخرة مع الفنانة "إيمى سمير غانم"، حيث أدت دور إحدى العاملات في مكتب الرئاسة، للحديث عن أزمة الحوار "السري المذاع"، ولقبت مساعدة الرئيس باكينام الشرقاوي، بـ"أبلة باكي".