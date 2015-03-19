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' بوجبا لن يكون قمامة جديدة في ريال مدريد '

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' بوجبا لن يكون قمامة جديدة في ريال مدريد ' ' بوجبا لن يكون قمامة جديدة في ريال مدريد '

أكد مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي ولاعب خط وسط يوفنتوس بول بوجبا أن موكله لن ينضم إلى صفوف ريال مدريد حتى لا يكون مصيره في النهاية هو القمامة.

بوجبا يعد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين بشدة من كبار أندية القارة الأوروبية، وتشير العديد من التقارير إلى رغبة ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، تشيلسي، وفريقي مدينة مانشستر في ضمه.

وكانت بعض التقارير قد انتشرت في الأيام الماضية أفادت بأن ريال مدريد حال قام بمفاوضات مع يوفنتوس لضم بوجبا، فإن وكيل أعماله لن يكون طرفا فيها مطلقا.

هذا الأمر دفع رايو –المثير للجدل- بالرد على الفريق المدريدي في تصريحاته لصحيفة "ليكيب" قائلا:"إذا كان ريال مدريد لا يريد بوجبا، فهذه ليست مشكلة".

وأضاف "ذلك النادي يعامل اللاعبين كأنهم منشفة ثم يرميهم في القمامة".

وأكمل "هم يشاهدون لاعبا يتألق في ست مباريات فقط، ومن ثم يقوموا بضمه، وبوجبا لا يريد نادي يتبع ذلك الأسلوب".

ولكن عاد رايو وشدد على أنه بالرغم من أن حديثه لا يعني إغلاق باب المفاوضات بالكامل أمام ريال مدريد، إلا أنه لا يعني أن هناك فرصة كبيرة للظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.

وعن مستقبل بوجبا، أكد رايولا أن لاعب يوفنتوس لن يذهب لأكثر نادي يدفع أعلى مرتب سنوي، مشددا على أنه سوف ينتقل إلى فريق حيث يشعر معه بالسعادة فقط.

يذكر أن بوجبا لديه عقدا مع يوفنتوس يبقيه في فريق مدينة تورينو حتى صيف عام 2019.

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