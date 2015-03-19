في_الكلاسيكو – المدافع الذي عجز ميسي عن مراوغته.. صاحب ' جواز السفر الكاذب '

ليس واحدا في الحقيقية، بل لاعبين اثنين.. عجز ليونيل ميسي عن التعامل معهما، وربما هما الوحيدان اللذان فعلا ذلك..

طبعا هما اثنان من أعظم مدافعي العالم، خافيير زانيتي وأليساندرو نيستا.

"جواز سفر مزور"

لعب إنتر ميلان ضد برشلونة في نصف نهائي 2010، كان ليونيل ميسي في أوج عطائه مع فريق لا يخسر بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

كلف جوزيه مورينيو المدير الفني لإنتر ميلان ظهيره الأيمن خافيير زانيتي بدور استثنائي، وهو اللعب يسارا لمواجهة ميسي.

يقول مورينيو: "بالتأكيد جواز سفر زانيتي كاذب، بالتأكيد لم يكن في الـ35 من عمره وهو يراقب ميسي".

زانيتي جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لميسي كما وصفت صحيفة جارديان البريطانية الوضع.

ويصرح زانيتي عن ذلك "حين تلعب أمام ميسي، فإن المراوغة لا تكون بالقدم، بل بالعقل.. عليك أن تتوقع ما سيفعله، لأنك لو انتظرت بالتأكيد لن تستطيع الإمساك به وهو يمر".

نيستا

تقول صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "الدفاع بالنسبة لنيستا مثل الهجوم بالنسبة لميسي".

هذا يعني أنه إذا كان ميسي ساحرا في الهجوم، فنيستا لا يقل موهبة فيما يخص عمله الأساسي وهو الدفاع.

نيستا قاد دفاع ميلان للخروج من ملعب كامب نو بدون استقبال أهداف سنة 2011..

"ألي" كان يتأخر خطوة حتى لا يدخل في سباق سرعات مع ميسي، جعل المباراة عقلية..