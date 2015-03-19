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لاعب ليفربول السابق: مانشستر سيتي يحتاج لعملية جراحية

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لاعب ليفربول السابق: مانشستر سيتي يحتاج لعملية جراحية لاعب ليفربول السابق: مانشستر سيتي يحتاج لعملية جراحية

"مانشستر سيتي يحتاج لعملية جراحية، الفارق بينه وبين برشلونة كان كبيرا جدا" هكذا علق جيمي ريدناب لاعب ليفربول وتوتنام السابق، والمقدم الحالي بشبكة "سكاي سبورتس" على أداء مانشستر سيتي أمام برشلونة.

سيتي تعرض للهزيمة أمام برشلونة بهدف دون رد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد الهزيمة ذهابا في إنجلترا بهدفين لهدف.

المباراة شهدت تألقا غير عاديا لحارس مرمى سيتي جو هارت الذي تكفل بالتصدي لأكثر من فرصة هدف محقق لبرشلونة، وهو ما جعل ريدناب يقول:"لولاه لكانت النتيجة ستكون كارثية".

وأضاف"مانويل بيلليجريني اتسم بالسذاجة الخططية بشكل فادح، كان هناك فوارق كبيرة جدا بين مانشستر سيتي وبرشلونة".

وتابع"هم يحتاجون لاستقدام ثلاثة أو أربعة لاعبين على الأقل"، وهو ما اتفق معه جيمي كاراجير زميله في ليفربول، والمحلل أيضا بـ"سكاي سبورتس".

وأكمل كاراجير"لاعبو سيتي وصلوا لسن يجب فيه أن يتم التعاقد مع لاعبين جدد، لن يحققوا أفضل مما حققوه في الماضي".

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فيديو اليوم السابع