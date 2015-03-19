في_الكلاسيكو – تصريح لا ينسى.. أيقونة ريال مدريد ' برشلونة أسد.. نحن؟ فئران '

ألفريدو دي ستيفانو أيقونة ريال مدريد كان غاضبا، ليس لأن ريال مدريد لم يفز على برشلونة، لكن لأنه لم يحب مشاهدة الميرنجي يلعب بتلك الطريقة.

FilGoal.com يقدم أبرز تصريحات مثيرة للجدل في عالم الكلاسيكو، الذي يشهد صداما جديدا بين برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل.

هذه الحلقة عن سنة تقابل فيها ريال مدريد وبرشلونة كثيرا، سنة 2011 والميرنجي تحت لواء جوزيه مورينيو.

قال دي ستيفانو: "برشلونة كان أسدا.. أما ريال مدريد فقد كان مثل الفئران، فأرا صغيرا".

يشير دي ستيفانو إلى تعادل ريال مدريد مع برشلونة في عاصمة إسبانيا على أرض سانتياجو برنابيو 1-1.

هذه المباراة شهدت دفاعا مستميتا من رجال مورينيو رغم أن ريال مدريد يلعب على أرضه، وهذا ما ضايق دي ستيفانو.

وعقب مورينيو "دي ستيفانو أهم شخص في النادي، أنا بالمقارنة معه لا شيء.. لا بد من احترامه واحترام كلماته".

برشلونة في هذا العام طرد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه ذهابا 2-2 والتعادل معه إيابا 1-1.

فقط فاز ريال مدريد بالكأس..

لكن هذا لم يكن كافيا ربما من وجهة نظر برشلونة..

فقد صرح دانيل ألفيش في نهاية الموسم "هل تعلم ما هي المشكلة؟ ربما المديح الذي يحصل عليه برشلونة يؤلم ريال مدريد كثيرا".