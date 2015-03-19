بعد إعلان إفلاسه رسميا .. تعرف على مصير بارما ' الكارثي '

أعلن نادي بارما الإيطالي بصفة رسمية إفلاسه في بيان عبر موقعه الرسمي ليصبح مصير النادي في يد "المجهولين".

بارما تأسس عام 1913 ونجح في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

3 بطولات كأس إيطاليا، وبطولة سوبر إيطالي، وبطولتي كأس اتحاد أوروبي وكأس بطولة الكؤوس الأوروبية وبطولة سوبر أوروبي.

وامتلك بارما العديد من النجوم خلال تشكيلات الفريق المختلفة على رأسهم جانلويجي بوفون وفيرون وكانافارو والهداف التاريخي للفريق هيرنان كريسبو.

وبعد إعلان الإفلاس رسميا، أصبح مصير بارما "الكارثي" المنتظر على النحو التالي:

1- سيتم تفويض مسؤولين للبحث عن مالك جديد للنادي.

2- في حالة إيجاد مالك جديد للنادي، فأنه سيدفع الديون التي تراكمت على النادي ووصلت لـ50 مليون يورو مع هبوط النادي إلى الدرجة الثانية.

3- في حالة عدم إيجاد مالك جديد، فأن النادي سيهبط إلى الدرجة الرابعة.

4- مصير نتائج الفريق حتى نهاية الموسم في يد اللاعبين، إذ قرر لاعبي الفريق عدم لعب أي مباراة أخرى مع النادي فأنه سيتم احتساب خسارة الفريق بنتيجة 3-0 في كل المباريات المقبلة بالدوري الإيطالي.