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#في_الكلاسيكو – المدافع الذي عجز رونالدو عن مراوغته.. ' ممنوع المرور '

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#في_الكلاسيكو – المدافع الذي عجز رونالدو عن مراوغته.. ' ممنوع المرور ' #في_الكلاسيكو – المدافع الذي عجز رونالدو عن مراوغته.. ' ممنوع المرور '

هناك مدافع اشتهر بأن رونالدو لا يعرف كيف يراوغه، حتى أن جمهور بلاده رفع لافتة "عفوا كريستيانو.. مع أشلي كول ممنوع المرور".

يقول أشلي كول: "أي جناح موهوب حين ألعب ضده، أعرف جيدا كيف يتصرف".

وأوضح "أنظر لعيني منافسي.. ورونالدو حين يخفض رأسه لأسفل، أفهم أنه يستعد للركض".

وأردف "لهذا حين ينظر رونالدو للأسفل أنقض عليه، لأني أعرف أنه سيبدأ في إبعاد الكرة عن قدميه ليركض، هكذا أوقفه.

هذه الطريقة نجحت في الدوري الإنجليزي حين كان كول مع أرسنال، لدرجة دفعت فيرجسون لتحويل رونالدو من الجانب الأيمن إلى الأيسر ليلعب كرستيانو على لاورين إيتامي.

وهذه الطريقة نجحت وكول مع تشيلسي، وحتى حين التقى منتخب البرتغال بالإنجليز في كأس أمم أوروبا.

لكن رونالدو مر مرة.. ولم تكن مثل أي مرة:

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فيديو اليوم السابع