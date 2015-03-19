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صورة - ثنائي عربي في تشكيل الأفضل بدور الـ16 لدوري الأبطال

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صورة - ثنائي عربي في تشكيل الأفضل بدور الـ16 لدوري الأبطال صورة - ثنائي عربي في تشكيل الأفضل بدور الـ16 لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تشكيل أفضل لاعبين في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والذي شهد دخول ثنائي عربي.

وامتاز التشكيل بطابع لاتيني في وجود خمسة لاعبين من أمريكا الجنوبية.

ورغم خروج شالكه، مانشستر سيتي، إلا أن كان هناك ممثلين لهم في تشكيل الأفضل الذي أعلنه يويفا يوم الخميس.

وتواجد التونسي أيمن عبد النور الظهير الأيمن لموناكو، بجانب الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي.

وحرس مرمى الفريق جوي هارت الذي برع أمام برشلونة رغم خسارة فريقه، كما تواجد فوكس الظهير الأيسر لشالكه ويان هونتيلار مهاجم الفريق الذي حقق الفوز على ريال مدريد.

ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في التشكيل، بينما كان ليونيل ميسي هو ممثل برشلونة الوحيد.

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