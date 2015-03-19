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الـ Relooking هدية نتالي في يوم الأم

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الـ Relooking هدية نتالي في يوم الأم الـ Relooking هدية نتالي في يوم الأم

الخميس 19-03-2015 19:30

بيروت_منال سعادة

بمناسبة "يوم الأم" قرر موقع "سيدتي نت"، برعاية "سيدتي مول"، في هذا العام، تقديم هدية مميّزة لأمّ تمتلك كلّ مواصفات الجمال، ولكنها تفتقد الأساليب الصحيحة والوقت الكافي للاهتمام بمظهرها وإطلالتها.
صادفنا السيدة نتالي ديب التي تمتّعت بالجرأة الكافية لتتحدّى نفسها فتقبل تطبيق الـ"ميك أوفر" Make over في وقت محدد.
خضعت نتالي خلال أسبوعين لجلسات علاج البشرة، إضافة إلى حمية غذائية، بإشراف المعالجة الغذائية "كريستال أبي عاصي".
شاهدوا معنا هذا الفيديو الذي يسرد تفاصيل تغيير اللوك الخاصّ بيوم الأم!

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سيدتي