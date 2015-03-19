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ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسماعيلية

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسماعيلية ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإسماعيلية

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة محتويات السيارات.

بدأت عملية الضبط بمعلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان تؤكد قيام كل من المدعو هانى أ م ( شهرته / هانى البغدادى ) سن 31 عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان سبق إتهامه فى 5 قضايا سرقات ةالمدعوشريف م ب سن 26 عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان مسجل شقى خطر فئة ج ” سرقات بالإكراة ” و المدعو/ عاشور ب ع سن 32 عاطل مقيم شارع البحرى ــ دائرة قسم ثان.

تم على الفور عمل خطة لضبطهم وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت ضبطهم ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة محتويات السيارات بالإشراك مع المتهم الهارب وإعترفا بارتكابهم الوقائع الأتية واقعة سرقة محتويات سيارة ، والمحرر عنها المحضر رقم 1846 لسنة 2015 جنح قسم ثان واقعة سرقة محتويات سيارة ، والمحرر عنها المحضر رقم 1847/2015 جنح قسم ثانى وواقعة سرقة محتويات سيارة ، والمحرر عنها المحضر رقم 1844 لسنة 2015 جنح قسم ثان ، وبارشادهما تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن بطاريات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات .

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