بالصور.. محافظ السويس يشارك فى عرض إنجازات القرائية للنهوض باللغة العربية

حضر اللواء العربي السروي، محافظ السويس، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بمدرسة السويس الأبتدائية الجديدة بحوض الدرس وذلك لعرض أنجازات القرائية بمحافظة السويس خلال العام الدراسي والنهوض بمستوي اللغة العربية من خلال عمل العديد من اللقاءات والاجتماعات بين القيادات المعنية المختصة بالتربية والتعليم وإدارة التعليم الابتدائي وتدريب معلمي اللغة العربية بمدارس المحافظة ومتابعة تبادل الزيارات بين محافظات الاسماعيلية وبور سعيد وديوان عام الوزارة.

وأكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، أنه لابد من الاهتمام بكل التفاصيل والملاحظات لانجاز أي عمل ، وقدم تلاميذ مدارس سامي البارودي وأمون ببوتوفيق والسويس الابتدائية الجديدة وعبد الرحمن بن عوف عروض توضيحية لأبراز دور القرائية في التعليم ومستوي الوعي الصوتي .

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس وعبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم ود. هناء قاسم ممثلة وزارة التربية والتعليم والدكتورة إيمان محمد، مدير إدارة التعليم الإبتدائي المركزي بالوزارة والدكتورة جمال الشريف مدير إدارة الموهوبين بالوزارة وسلمي الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم وجميلة محمد، مسئول القرائية بالسويس وقيادات التعليم بالسويس ومديري المدارس المشاركة.