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وزير الصحة يفتتح مصنع أدوية مصريا لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء

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وزير الصحة يفتتح مصنع أدوية مصريا لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء وزير الصحة يفتتح مصنع أدوية مصريا لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء

كتب : طارق عبد العزيز وماهر هنداوي الجمعة 07-06-2013 20:13

يقوم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد، بوضع حجر الأساس لمصنع مصري لإنتاج الأدوية، غدا، في مدينة السادس من أكتوبر، ويؤكد الوزير بذلك أن صناعة الدواء في تطبق معايير الجودة العالمية تحت شعار تتبناه وزارة الصحة لتشجيع صناعة الأدوية المصرية، مضيفا أن خط الإنتاج الجديد له أهميته الكبيرة لما سيسهم به في توفير أدوية ذات فاعلية وجودة عالية، كما أنه يمثل إضافة ملموسة لرصيد الاستثمار الدوائى فى مصر، وأضاف نحن نسير فى الطريق نحو توفير الدواء الفعال للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال الوزير، في إطار الإعلان عن افتتاح المصنع، "إننا أيضا سعداء بإقامة هذا المشروع لما سيساهم به فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة وأحدث آليات الإنتاج. وإذا كان للمصنع دوره فى توفير أدوية ذات جودة مرتفعة وبأسعار مناسبة للمواطنين، فإنه فى نفس الوقت سيقوم بدور مهم فى زيادة صادرات الدواء المصرى للخارج، وأشار فيما يتعلق بسلامة الدواء حرصا على صحة المواطنين أنه توجد خطة متكاملة لإدارة الدواء بداية من إنتاجه وتخزينه وتوزيعه حتى يصل آمنا إلى يد المريض، كما توجد مواصفات قياسية لإنتاج وتخزين الدواء".

في الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن الشركات المصرية تقدم أدوية ذات كفاءة عالية تناسب احتياجات المجتمع المصرى، وأن مثل هذه المصانع هى الحل الأمثل لمواجهة مشكلات نقص بعض الأدوية وتشغيل العمالة المصرية، كما أن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة الثقة فى الدواء المصرى ومناخ الاستثمار الدوائى بمصر.

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