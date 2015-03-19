ضبط مسجل خطر بحوزتة 7 كيلو بانجو ببورسعيد

ألقت مباحث بورسعيد القبض علي أحد تجار المخدرات المشهود له بالمكر والخداع لتضليل رجال الشرطة، أثناء قيامة بجلب كميات من مخدر البانجو قدرت بـ 7 كيلو .

وكانت معلومات وردت للواء فتح الله حسني، مدير مباحث بورسعيد، عن قيام ش . م . م . ر بالاتجار في المخدرات، وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائي صحة المعلومات .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد من ضبط الشقى الخطر/ شريف م م ر شهرته (زقزوق) – مقيم دائرة قسم الضواحى و بحوزته 4 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت حوالى ( 7 كيلو جرام) ” بقصد الإتجـــار “ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة ايام علي ذمة التحقيقات.

بورسعيد – جمال نوفل