تأجيل حفلات فرقة “موسكو على الجليد” بالأوبرا إلى أبريل المقبل

أعلنت دار الأوبرا اليوم الخميس عن تأجيل جفلات فرقة “موسكو على الجليد” ،والتى كان من المقرر تقديمها ايام ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ مارس بالمسرح الكبير، إلى موعد اخر خلال شهر أبريل.

> وجاء ذلك بعد إعتذار الفرقة لمفاجىء لظروف تخص مواعيد رحلات الطيران،وهو ما دفع إدارة الاوبرا لمطالبة الجمهور

> باسترداد قيمة التذاكر التى حجزوها للحفلات ،أو الإحتفاظ بها لحين اعلان مواعيد الحفلات خلال الأيام القادمة.