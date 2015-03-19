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مدرب المنتخب: نبيه هو من اختار القائمة.. وعودة الدوري كانت مهمة

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مدرب المنتخب: نبيه هو من اختار القائمة.. وعودة الدوري كانت مهمة مدرب المنتخب: نبيه هو من اختار القائمة.. وعودة الدوري كانت مهمة

أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر أن أسامة نبيه عضو الجهاز الفني هو من اختار قائمة الفراعنة التي ستواجه غينيا الاستوائية وديا.

ويقود المصري فنيا الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي تولى المهمة قبل أسبوعين فقط.

وقال ناجي لـFilGoal.com "الهدف الأساسي من المعسكر هو التعرف على اللاعبين لأن هيكتور كوبر بالطبع يحتاج للتعرف عليهم، الملامح الفنية وطرق اللعب لم تتحدد".

وأضاف "أسامة نبيه هو من اختار القائمة بتفويض من كوبر وجاءت على أساس القوام الدولي بالإضافة للمشاركات في البطولة الإفريقية".

وعن عودة الدوري قال كوبر "عودة الدوري مهمة، توقف النشاط سيبعد الدوليين عن حساسية المباريات لأن الوديات ليست لها نفس تأثير مباريات الدوري.. ننتظر أن يفرز لنا عناصر جديدة ويقوي الاختيارات الحالية".

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فيديو اليوم السابع

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