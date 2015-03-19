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الزمالك: الكرة في مصر مثل البن في البرازيل

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الزمالك: الكرة في مصر مثل البن في البرازيل الزمالك: الكرة في مصر مثل البن في البرازيل

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أهمية قرار مجلس الوزراء باستئناف بطولة الدوري مجددًا يوم 30 مارس الجاري.

وقال سليمان: "عودة الدوري مهمة للغاية، لأن الكرة بمثابة الواجهة لمصر، مثل البرازيل التي لا نعرف عنها سوى البن والكرة".

وأضاف في تصريحات إذاعية "لقد عاشت الرياضة والكرة المصرية أربع سنوات عجاف".

وأردف "كان الحال مماثل لفيلم شيء من الخوف.. ننتظر وصول المياه".

وناشد عضو إدارة الزمالك المنظومة الرياضية بالصمت لاستمرار الدوري، وعدم إثارة المشاكل سواء بسبب التحكيم أو عدم إذاعة مباراة أو احتواء مشاكل اللاعبين.

وكانت بطولة الدوري توقفت منذ سقوط 22 مشجعًا من جماهير الزمالك خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي يوم 8 فبراير الماضي.

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