الزمالك يبحث عن مخرج قانوني لإرضاء محمد إبراهيم

يحاول نادي الزمالك إرضاء لاعبه محمد إبراهيم بصرف جزء من مستحقاته المالية في العقد الجديد بعد إنهاء احترافه مع ماريتيمو البرتغالي.

وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك "محمد إبراهيم وقع رسمي، وسيكون لاعبًا بالزمالك في الموسم الجديد بنسبة 100%، ولكن هناك مشكلة".

وأضاف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "من المفترض أن نبدأ صرف مستحقات اللاعب مع بداية الموسم، ولكن نبحث عن مخرج قانوني لهذا الأمر".

وأشار إلى أن إدارة النادي تسعى لتقدير اللاعب بعدما تنازل كثيرًا، وتبرع بجزء كبير من مقابل فسخ عقده مع النادي البرتغالي بقيمة 500 ألف يورو.

وكان محمد إبراهيم فسخ عقده مع ماريتيمو البرتغالي بعد تجربة قصيرة امتدت ثلاثة أشهر فقط.