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الزمالك يؤجل صرف مستحقات عمر جابر

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الزمالك يؤجل صرف مستحقات عمر جابر الزمالك يؤجل صرف مستحقات عمر جابر

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أنه لا توجد مشكلة مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق، والذي تم استبعاده من مواجهة رايون سبورتس الرواندي في كأس الكونفدرالية.

وأشار إلى أن إدارة النادي اتفقت في الجلسة الأخيرة مع عمر جابر على تأجيل صرف الشيك الخاص بجزء من مستحقاته في العقد الجديد لمدة شهر من 15 مارس إلى 15 أبريل.

وبرر سليمان في تصريحات إذاعية بأن الزمالك يعاني من أزمة سيولة مالية لتوقف الشركة الراعية عن السداد منذ توقف الدوري عقب حادثة إستاد الدفاع الجوي.

وأكد عضو إدارة الزمالك أن اللاعب استجاب لرغبة مسؤولي النادي، لأن الأموال الموجودة نحتاجها في أمور أخرى أهم.

يُذكر أن عمر جابر قام بتجديد عقده مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات.

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