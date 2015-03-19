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أحمد سليمان: شيكابالا لم يتعاون معنا لحل أزمته مع سبورتنج لشبونة

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أحمد سليمان: شيكابالا لم يتعاون معنا لحل أزمته مع سبورتنج لشبونة أحمد سليمان: شيكابالا لم يتعاون معنا لحل أزمته مع سبورتنج لشبونة

فشل مسؤولو نادي الزمالك في الوصول للاعبهم السابق محمود عبد الرازق شيكابالا المنقطع عن تدريبات فريقه سبورتنج لشبونة البرتغالي منذ سبتمبر الماضي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك: "لا نعرف شيئًا عن شيكابالا، لقد اختفى اللاعب، وحاول أكثر من الوصول إليه، ولكن دون جدوى".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لقد سافر عضوي المجلس أحمد مرتضى منصور وهاني زادة إلى البرتغال، لحل أزمته مع سبورتنج لشبونة، ولكن اللاعب لم يتعاون معنا".

وتابع: "شيكابالا لم يأت إلينا لحل الأزمة مع النادي البرتغالي، وكنا على استعداد لمساعدته حتى لو لعب لفريق آخر غير الزمالك".

وكان شيكابالا انتقل إلى صفوف الفريق البرتغالي في يناير 2014 بعقد مدته 4 مواسم ونصف وشرط جزائي قيمته 45 مليون يورو.

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