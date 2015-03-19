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الزمالك يفسر لماذا لم يضم العندليب لجهاز فيريرا

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الزمالك يفسر لماذا لم يضم العندليب لجهاز فيريرا الزمالك يفسر لماذا لم يضم العندليب لجهاز فيريرا

أقر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بأن ناديه فكر في ضم عبد الحليم علي كمدير للكرة في الجهاز الفني الجديد الذي يقوده البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأوضح سليمان في تصريحات إذاعية: "رئيس النادي مرتضى منصور اقترح إعادة عبد الحليم علي للجهاز الفني، ولكن تم التراجع عن الفكرة".

وأضاف: "ألغينا الاقتراح لأن إدارة النادي أرادت توفير أقصى درجات الاستقرار للجهاز الفني، ومنح السلطات كاملة للمدير الفني البرتغالي".

وواصل: "فيريرا لديه كامل الحق في ضم أي عنصر جديد للجهاز الفني، وقمنا بتلبية كافة رغباته مثلما فعل اتحاد الكرة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر".

وكان عبد الحليم عمل مديرا للكرة في الجهاز الفني الذي كان يقوده حسام حسن موسم 2009 / 2010، ولكنه تقدم باستقالته بسبب خلافات شديدة مع التوأم.

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