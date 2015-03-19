أخبار عاجلة

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
فيديو| طائرات «الرافال» الجديدة تحلق في سماء القاهرة -
وزير التعليم العالي من سلوفينيا: نواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد الطلاب -
فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال» -
رئيس «موازنة البرلمان»: نسير على الطريق الصحيح.. ونسعى لتقليل السلبيات -
رئيس «موازنة البرلمان»: حجم الدين مخيف.. وصندوق النقد لم يضع برنامج الإصلاح -
«المحامين»: هذه حقيقة رفض علاج العضوة المصابة بالسرطان -
فيديو| مراسم استقبال رسمية للسيسي في «البنتاجون» -
حسين عيسى: 340 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد سليمان: الأهلي قدوة للزمالك في ...

Google+ Print
أحمد سليمان: الأهلي قدوة للزمالك في ... أحمد سليمان: الأهلي قدوة للزمالك في ...

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بسياسة الأهلي بشأن احترام رموز النادي وعدم إحراجهم بالشكاوي والقضايا.

وقال سليمان: "الأهلي قدوة .. الاحترام يسود النادي، لأننا لا نجد مسؤوليه يعاتبون بعضهم أو يتعمدوا إثارة المشاكل، مثلما الحال في الزمالك".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لقد رحل أبوتريكة وبركات والسيد حمدي ولهم مستحقات متأخرة، ولم نسمع أنهم قاموا بتقديم شكوى ضد الأهلي أو رئيسه محمود طاهر".

وتابع: "أما الزمالك، أشعر أن هناك عدم تقدير .. كل يوم قضية ضد النادي في المحاكم، أو شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم أحمد سليمان: "مجلس إدارة الزمالك الحالي هو الأول الذي يسمح لأعضاء مجالس الإدارة السابقين بحضور مباريات الفريق دون دعوات رسمية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع