أحمد سليمان: الأهلي قدوة للزمالك في ...

أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بسياسة الأهلي بشأن احترام رموز النادي وعدم إحراجهم بالشكاوي والقضايا.

وقال سليمان: "الأهلي قدوة .. الاحترام يسود النادي، لأننا لا نجد مسؤوليه يعاتبون بعضهم أو يتعمدوا إثارة المشاكل، مثلما الحال في الزمالك".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لقد رحل أبوتريكة وبركات والسيد حمدي ولهم مستحقات متأخرة، ولم نسمع أنهم قاموا بتقديم شكوى ضد الأهلي أو رئيسه محمود طاهر".

وتابع: "أما الزمالك، أشعر أن هناك عدم تقدير .. كل يوم قضية ضد النادي في المحاكم، أو شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأتم أحمد سليمان: "مجلس إدارة الزمالك الحالي هو الأول الذي يسمح لأعضاء مجالس الإدارة السابقين بحضور مباريات الفريق دون دعوات رسمية".